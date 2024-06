Patricia Poeta, Adriane Galisteu e Luciana Gimenez: veja quais famosos participam do leilão de Neymar

Quarta edição de evento beneficente promovido pelo instituto do atacante acontece nesta segunda, em Moema, zona sul de São Paulo

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar estará presente na 4ª edição do evento



Acontece nesta segunda-feira (3), a 4ª edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., que será realizado no Clube Monte Líbano, que fica no bairro de Moema, em São Paulo. Em um total de 24 lotes que serão leiloados, alguns dos prêmios são viagens, camisas autografadas, incluindo a camisa utilizada no último jogo de Pelé e até mesmo uma partida de tênis contra Ronaldo Fenômeno, que será realizado na própria casa do ex-jogador. Entre os famosos que estarão presentes no evento estão Rodrigo Faro, Roberto Justus, Patricia Poeta, Luciana Gimenez, João Silva, Adriane Galisteu, Tiago Leifert e outros. Nos stories do Instagram do Instituto bastidores do leilão estão sendo compartilhados e é possível ver o glamour e luxo em cada detalhe. O jogador do time Al-Hilal estará presente.