Paula Burlarmaqui revela que diretor de novela morreu transando durante gravação de novela

‘Teve uma morte boa’, disse Paula que confessou ter um rápido relacionamento com o diretor Paulo Ubiratan

Reprodução/Instagram/@paulaburlamaquioficial Atriz Paula Burlamarqui foi a convidada do podcast 'Papagaio Falante'



Convidada da última episódio do bate-papo no podcast “Papagaio Falante”, a atriz Paula Burlamaqui contou que o diretor Paulo Ubiratan faleceu de infarto após noite de sexo. Ela contou esta história após ser questionada sobre os diretores que já trabalhou na TV Globo, “Eu amava o Paulo, meu amicíssimo, a gente ia jantar sempre. Amava ele. Fiquei tão triste quando ele faleceu, teve um infarto. Mas dizem que ele morreu transando, não sei se isso é verdade, me falaram que ele morreu transando com uma gata. Teve uma morte boa“, contou Paula. Além de explicar o boato, Paula falou que o diretor de “Tieta” e “Roque Santeiro” tinha fama de mulherengo. Além de frisar o boato, Paula confessou que Ubiratan tinha fama de pegador nos bastidores. “Ele era muito bonito e era bom de fazer elenco. Namorei um pouco com ele quando a gente fazia ‘Pedra Sob Pedra’. Várias namoraram ele. Ele comia a novela inteira. Pegava geral, pronto falei”, confessou ela aos risos.