Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, é internada na UTI com problemas renais

Cantora está estável e sem quadro de infecção, mas realiza tratamentos e exames

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha Paulinha Abelha é vocalista da banda Calcinha Preta



A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda de forró Calcinha Preta, está internada na UTI com problemas renais. A assessoria de imprensa da artista divulgou um boletim médico na última terça-feira, 16, no qual explica quais procedimentos estão sendo realizados nesse período de internação. “O hospital informa que Paula de Menezes Nascimento Leca Viana encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva, hemodinamicamente estável, realizando terapia renal substitutiva, sem quadro de infecção. Realizando exames para melhor elucidação do quadro. No momento, o quadro é considerado estável”, informou a nota.

A equipe da cantora enfatizou que muitas informações falsas sobre o estado de saúde de Paulinha estão circulando nas redes sociais e pediu aos fãs para acreditarem apenas no boletim médico. No último domingo, 13, a assessoria de Paulinha decidiu se manifestar por meio das redes sociais da cantora e tranquilizou os fãs. Na data, foi divulgado que ela já estava internada. Paulinha tem 43 anos e entrou para o Calcinha Preta em 1998. De lá para cá, ela chegou a sair da conhecida banda de forró por duas vezes para se dedicar a outros projetos, mas em 2018 retornou à banda e segue nela até hoje.