Pedro Sampaio faz remix do clássico ‘Lava Uma Mão’ durante isolamento

Reprodução Canção dos anos 90 ganhou batidas de Pedro Sampaio, que está isolado por causa de sintomas da gripe



Isolado em sua casa por causa de sintomas da gripe, o DJ Pedro Sampaio tem feito a alegria dos fãs nas redes sociais.

Na terça-feira (18), o músico compartilhou um remix de “Lava Uma Mão”, música de Arnaldo Antunes para o programa infantil “Castelo Rá-Tim-Bum”.

Com as batidas que ganharam os bloquinhos neste Carnaval, Sampaio mostrou os bastidores da criação e até o clipe improvisado que fez para o remix. Nas imagens, ele aparece higienizando as mãos com álcool em gel.

Já no início da semana, os vizinhos do artista ganharam um show particular direto da varanda dele: Pedro Sampaio compartilhou fotos e vídeos animando com seus hits a sacada do prédio, além das crianças que brincavam no parquinho.

O DJ contou nas redes sociais sobre a recomendação médica que recebeu após apresentar sintomas de gripe.

“As orientações foram de repouso. Tendo em vista a atual situação do país e visando não promover aglomerações, a agenda desse final de semana foi pausada. (…) Agora é a hora de pensarmos no próximo, se você apresentar algum sintoma do coronavírus (tosse, febre, dor de garganta e/ou falta de ar), fique em casa, evite contato com outras pessoas. Os sintomas variam e o quadro pode ser, ou não, grave para alguns. Não seja um transmissor. Cuide-se e estará cuidando de todos em sua volta”, escreveu.

Ouça o remix de ‘Lava Uma Mão’: