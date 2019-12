Pedro Scooby rebate Luana Piovani: ‘Faz minha caveira para as crianças’

Reprodução Pedro Scooby fez desabafo após postagem de Luana Piovani



Pedro Scooby foi às redes sociais para rebater Luana Piovani, sua ex-esposa, com quem tem três filhos. A atriz fez um desabafo, ao ler texto de Martha Medeiros, em que afirma que a magia do Natal acontecia devido à mamãe Noel, não ao papai Noel.

O surfista não gostou da publicação e rebateu: “Estava vendo o vídeo da Luana agora, falando sobre mamãe noel. Nossa ela é um ótima atriz, uma atriz maravilhosa. Inclusive, aquela pessoa que ela esta descrevendo, é a Angela [secretária de Luana]. Ela só esqueceu de falar isso no final. Angelina, você é uma bela mamãe noel. Parabéns por tudo o que você faz. Leva todos os dias as crianças na escola, busca todos os dias, ajuda a empregada a fazer as coisas, faz comida, dá comida, leva no skate… Parabéns, Angelina, mamãe noel. Você é maravilhosa.”

Ele ainda fez críticas à postura de Piovani diante de suas namoradas – ele está com a modelo Cíntia Dicker e, antes disso, namorou Anitta. “Você tem um namorado maravilhoso e podia ficar com ele para parar de me encher o saco. Porque me encheu o saco quando estava com a Anitta e parecia ser mais inveja dela do que qualquer outra coisa. Encheu o meu saco de novo quando eu estava com a Cintia, mas enfim… Fica tentando fazer a minha caveira para todo mundo.”

Scooby rejeitou ser um pai ausente: Desde março que a gente se separou eu fui 14 vezes para Portugal. Fui uma vez por mês pelo menos ver o meus filhos. Rodei o mundo inteiro para ver os meus filhos. Não conheço no mundo um pai que fique mais com os filhos do que eu morando em outro país. Quem convive com a gente sabe. Agora gravei um projeto e não consegui ver as crianças em dezembro, mas dia seis de janeiro estou em Portugal e vou ficar um mês, mesmo você tentando fazer a minha caveira para as crianças. Esses dias estava falando no Facetime com as crianças e ouvi você falando mal de mim para elas. Tudo bem! Fiquei calado por muito tempo, mas resolvi dar uma desabafadinha no final do ano para entrar em 2020 leve. Beijo e que você tenha um ano novo incrível porque o meu está sendo maravilhoso.”