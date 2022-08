Pelé lembra de filme ao lamentar morte de Jô Soares: ‘Grande estrela’ 

Através das redes sociais, o Rei do Futebol lembrou da cômica cena do filme “Os Trombadinhas”, em que faz referência ao comunicador

Reprodução/Twitter/@Pele Pelé usou sua conta no Twitter para lamentar a morte do apresentador e humorista Jô Soares



Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, usou sua rede social na manhã desta sexta-feira, 5, para lamentar a morte do apresentador e humorista Jô Soares. Através do Twitter, o Rei do Futebol lembrou da cômica cena do filme “Os Trombadinhas”, em que faz referência ao comunicador, para homenageá-lo. “Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem humorado e que adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou. Apesar daquela famosa fala do filme, não, eu não sou Jô Soares. Mas como profundo admirador, eu adoraria ter sido”, escreveu o três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira masculina. Ainda no mundo do futebol, vários clubes prestaram suas condolências, em especial o Fluminense, time de coração de Jô. Veja abaixo.

Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem humorado e que adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou. Apesar daquela famosa fala do filme, não, eu não sou Jô Soares. Mas como profundo admirador, eu adoraria ter sido. pic.twitter.com/A4Y8EoMATv — Pelé (@Pele) August 5, 2022

O Fluminense lamenta profundamente a morte do apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares, um dos principais nomes do cenário cultural brasileiro e Tricolor de coração. Desejamos muita força aos amigos e familiares. pic.twitter.com/jfHXfPSi7o — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 5, 2022

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande artista Jô Soares. Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Jô. 🙏#CRF — Flamengo (@Flamengo) August 5, 2022

O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento de Jô Soares, um dos grandes nomes do entretenimento brasileiro 🖤 Um último beijo. Descanse em paz.#VascoDaGama pic.twitter.com/gVBevY6PHn — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 5, 2022

Fiel, hoje começamos o dia bem tristes. Ator, escritor e um dos maiores humoristas do Brasil, Jô Soares nos deixou, aos 84 anos. Agradecemos cada risada, cada programa e cada madrugada juntos. Abraçamos os amigos, parentes e fãs desse ícone da TV e do teatro em nosso país. pic.twitter.com/OwS35Et3Dl — Corinthians (@Corinthians) August 5, 2022

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte de Jô Soares, ícone da comunicação nacional. Desejamos força e prestamos nossas condolências aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil. pic.twitter.com/i2i4iLvyVt — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 5, 2022

O dia é de reverência e homenagem a Jô Soares, um dos grandes ícones da televisão, do teatro, da comunicação, da teledramaturgia, do humor… Um artista completo. Nossas condolências à família, aos amigos e aos fãs desse gênio. Obrigado por tantos sorrisos, Jô. pic.twitter.com/xOTKIZdeV2 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 5, 2022

Apresentador, humorista, ator e escritor, Jô Soares foi um dos grandes artistas e uma das maiores referências do nosso país. O Santos FC lamenta profundamente o seu falecimento e deseja muita força aos amigos e familiares neste momento. 🖤 pic.twitter.com/l98KUl1JX1 — Santos FC (@SantosFC) August 5, 2022