Após alta hospitalar, Péricles posa ao lado de esposa: ‘Em casa, bem e recuperado’

Reprodução/Instagram Músico ficou internado mais de uma semana por causa de uma infecção urinária



Péricles posou na terça-feira (26) ao lado da esposa, Lidiane Faria, para avisar os fãs que já está em casa após passar quase dez dias internado por uma infecção urinária. O cantor foi internado no último dia 19 no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

“Tô na área meu povo! Graças a Deus estou em casa, bem e recuperado! Aroveito para agradecer a todos pelas orações e mensagens de carinho. Agora é ficar quietinho no aconchego do meu lar ao lado da minha família. Tamo junto”, escreveu o músico no Instagram.

Durante o período no hospital, Péricles interagiu com os seguidores para mostrar que estava bem e afastar os boatos sobre sua saúde na web. Com Lidiane, Péricles é pai de Maria Helena, que nasceu em janeiro deste ano. Ele também é pai de Lucas Morato, de 27 anos, do casamento anterior.