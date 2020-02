Péricles se derrete por filha recém-nascida: ‘Te amo, Maricota!’

Reprodução/Instagram Maria Helena nasceu no último dia 29 de janeiro



Péricles está todo feliz desde a chegada de Maria Helena, sua caçula nascida no último dia 29 de janeiro. A pequena é fruto da relação do cantor com Lidiane Faria, com quem ele é casado desde 2017.

“Que nossos dias sejam de pura alegria, ensinamentos e perseverança. Eu não vou largar da sua mão nunca. Estarei sempre junto de você, pois quero muito que a alegria que você nos dá te abrace também.Te amo, Maricota!”, escreveu Péricles ao celebrar a primeira semana de vida da filha.

O cantor também é pai de Lucas, de 26 anos. Em entrevista à revista Quem, ele falou sobre a expectativa pela chegada de Maria Helena. “Ao descobrir a gravidez da Lidiane, senti a mesma emoção e felicidade de quando descobri que teria o Lucas. Hoje me sinto mais tranquilo, né?”.