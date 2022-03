Pocah desabafa após ser hospitalizada com gases: ‘Achei que estava morrendo e era peido’

Cantora contou que ficou segurando os puns com vergonha de soltar na frente do namorado

Pocah tomou remédio na veia após dar entrada no hospital com gases



A cantora Pocah precisou ser hospitalizada na última segunda-feira, 14, após sentir fortes dores na barriga. Ela mostrou aos seguidores que estava no hospital e depois de um tempo disse que foi medicada e estava bem. Muitos fãs ficaram preocupados com a ex-participante do “BBB 21” e ela decidiu explicar o que aconteceu. “Ontem eu pedi um lanche, comi bastante e dormi no sofá com um shots jeans, que comprimiu minha barriga. Com três anos de relacionamento, dormi prendendo os peidos por causa do boy e acordei com uma dor bizarra, surreal, não conseguia ficar em pé”, contou a funkeira. “Achei que estava morrendo com cálculo renal, hérnia ou apendicite, sei lá, e era peido. Que vergonha.” Ao expor o que a fez ir correndo para o hospital, Pocah deu um conselho para suas fãs. “Meninas, não tenham vergonha de peidar na frente do boy porque vergonha mesmo é não deixar o boy dormir sentindo dor, ir pro hospital com o boy e o laudo ser: peido preso. A partir de hoje estou liberando geral (risos)”, declarou Pocah, que vive um relacionamento com Ronan Souza desde 2019.