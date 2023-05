Preta Gil desabafa sobre queda de cabelo durante tratamento contra câncer no intestino: ‘Caiu muito’

Cantora foi diagnosticada com a doença em janeiro deste ano

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil faz tratamento contra câncer no intestino



A cantora Preta Gil fez um desabafo nas redes sociais, nesta terça-feira, 9, sobre a queda de cabelo que enfrenta em meio ao tratamento contra um câncer no intestino. A artista foi diagnosticada com a doença em janeiro deste ano. “Bora cuidar do cabelo, caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida”, escreveu ela, dizendo que, apesar do efeito colateral das quimioterapias, continua cuidando das madeixas. No fim de abril, Preta Gil atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. A artista também falou que seu tratamento entrou em uma nova fase. “Estou bem, então estou podendo gravar esse vídeo para vocês. Foi uma semana de muitas conquistas. Eu, de fato, melhorei demais meu estado de saúde. Foi uma semana onde eu me recuperei em casa e isso faz toda a diferença, porque a casa da gente é a casa da gente. Comer a comidinha de casa, estar perto da família e dos amigos que estão agarradinhos em mim, foi fundamental para que eu tivesse essa melhora”, falou a artista em um vídeo divulgado nas redes sociais. A filha de Gilberto Gil acrescentou: “A gente entra agora em uma nova fase do meu tratamento, os meus médicos resolveram que eu não vou mais fazer quimioterapia, vou partir direto agora para a radioterapia. Começo daqui a uma semana, então essa semana agora vai ser de exames preparatórios para a radioterapia. Estou muito confiante, estou cheia de fé, estou com muita força para lutar e vencer essa batalha. Conto com vocês sempre nas orações e na torcida”, completou.