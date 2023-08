Preta Gil diz que teve útero removido em cirurgia de câncer no intestino

Intervenção ocorreu na última quarta-feira, 16, no Hospital Sírio-Libanês, São Paulo

Reprodução/Instagram/@pretagil Segundo filha do Gilberto Gil, 'cirurgia foi extensa e complexa de mais de 14 horas'



Em suas redes sociais, a cantora Preta Gil publicou neste domingo, 20, uma foto em recuperação da cirurgia de remoção de tumor no intestino. A intervenção ocorreu no Hospital Sírio-Libanês na última quarta-feira, 16. Na legenda, a artista escreveu que foi necessário realizar “uma histerectomia total abdominal”, procedimento médico que precisa retirar o útero do paciente. Segundo a filha do Gilberto Gil, a “cirurgia foi extensa e complexa de mais de 14 horas”. “Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!”, finalizou. A publicação comoveu vários colegas do meio artístico, que fizeram seus comentários desejando boas energias e pronta recuperação: “Amiga querida, estamos aqui mandando muito amor para você!”, comentou Daniela Mercury; “Estamos todos com você! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ te amoooo”, disse o cantor Thiago Pantaleão; “Te amo prima”, disse o cantor Moreno Veloso.