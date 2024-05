Princesa Charlotte completa 9 anos e recebe homenagem especial dos pais

A princesa Charlotte completou nove anos e recebeu uma homenagem especial de seus pais, o príncipe William e a princesa Kate, nesta quinta-feira (2). O clique foi publicado no perfil oficial do casal real no “X” (antigo Twitter) e foi tirada pela própria Kate Middleton. A legenda agradece as mensagens carinhosas recebidas em comemoração ao aniversário de Charlotte. Na semana passada, a família também divulgou uma imagem semelhante do filho mais novo, Louis, no dia em que ele completou seis anos. O registro marca a primeira imagem capturada pela Princesa de Gales desde a controvérsia envolvendo uma foto editada em março. Na ocasião, Kate estava ausente por meses e, ao reaparecer, compartilhou uma imagem que gerou polêmica devido ao uso de inteligência artificial. Assim que foi constatada a manipulação, as agências de notícias retiraram a foto de seu banco de fotos. Uma nota assinada por Kate foi divulgada pedindo desculpas pela confusão causada. Enquanto isso, a princesa tem se dedicado ao seu tratamento e afastou-se temporariamente de suas obrigações reais para focar em sua saúde.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂

Thank you for all of the kind messages today.

📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024