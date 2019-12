Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, é internado em Londres

Divulgação Monarca de 98 anos é recluso da vida pública dede 2017



O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi internado em um hospital de Londres nesta sexta-feira (20) para ser tratado de uma condição que já tinha, segundo informou o Palácio de Buckingham.

O comunicado detalha que o duque de Edimburgo ainda passará alguns dias no hospital por precaução, seguindo uma recomendação dos médicos.

“O duque de Edimburgo viajou nesta manhã de Norfolk para o Hospital King Edward VII, em Londres, para observação e tratamento de uma condição preexistente. A internação é uma medida de precaução, aconselhada pelo médico”, diz a nota, acrescentando que a transferência não foi feita de ambulância.

Após presidir a abertura do Parlamento britânico na quinta-feira, Philip, de 98 anos, foi para uma casa de campo no condado de Norfolk, no leste da Inglaterra, onde passa grande parte do tempo desde que se afastou da vida pública, em agosto de 2017.

Embora continue sendo patrono, presidente ou membro de mais de 780 organizações, às quais continua “associado”, ele não desempenha mais um papel ativo.

Desde a aposentadoria, Philip tem aparecido em público ao lado da rainha e de outros membros da família real em serviços e eventos religiosos.

*Com Agência EFE