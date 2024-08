Priscila Fantin fala sobre a separação de ex-namorado e o impacto que teve na vida do filho

Atriz participou de podcast e abriu o coração sobre como a ausência do ex foi difícil para a criação de Romeo

Reprodução/Instagram/@priscilafantin Juntos há mais de cinco anos, Priscila é casado com o ator Bruno Lopes



Priscila Fantin compartilhou detalhes sobre a separação de seu ex-namorado e o impacto que isso teve em seu filho, Romeo. A atriz recordou que, na época da separação, quando o menino tinha apenas cinco anos, ele ficou bastante confuso e angustiado com a ausência do pai. Segundo Priscila, o garoto tentava entrar em contato, mas nunca obteve resposta. As declarações foram durante a participação da ganhadora do “Dança dos Famosos 2023”, rede Globo, para o podcast “Mil e uma Tretas”, apresentado Julia Faria e Thaila Ayala.

Enquanto Romeo lidava com a dor da ausência paterna, Priscila revelou que, para ela, a separação trouxe um certo alívio. A atriz teve que se dedicar integralmente às necessidades do filho, o que a fez se sentir mais forte e responsável. Essa nova dinâmica exigiu dela um esforço redobrado para garantir o bem-estar de Romeo.

Atualmente, Priscila Fantin está casada com o também ator Bruno Lopes, que se tornou uma figura importante na vida de Romeo. Bruno assumiu a responsabilidade de criar o menino, proporcionando um ambiente familiar mais estável.

