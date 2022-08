Quem é a irmã má? Fãs opinam sobre treta e destino da dupla Simone e Simaria

Bastidores de briga entre sertanejas conta com troca de farpas, desentendimentos nos palcos e crises de insegurança; nas redes sociais, houve despedida com mensagem de agradecimento

Reprodução/Instagram/@simoneesimaria Simone e Simaria publicaram comunicado oficializando o fim da dupla sertaneja nesta quinta-feira, 18



A dupla sertaneja Simone e Simaria anunciou oficialmente na quinta-feira, 18, o fim de sua carreira em conjunto. O histórico de desentendimentos das coleguinhas já era conhecido pelo público desde o último mês de maio, quando áudios vazados em participação da dupla no “Programa do Ratinho” narraram discussão sobre o estado da voz de Simaria, que se queixava sobre rouquidão. “Para desafinar, é melhor não fazer porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, disse Simone, sugerindo que a irmã não esforçasse o vocal. Cerca de um mês depois, Simaria se pronunciou sobre a relação com Simone em entrevista ao jornalista Léo Dias. Ela afirmou que a personalidade e o convívio com a irmã nos palcos a fazia se sentir recriminada, mas que não se separaria por pronunciamentos nas redes sociais. Nos palcos, os atrasos de Simaria em shows pelo Nordeste também foram motivos para especulações de que as sertanejas estivessem passando por uma má fase. Com o comunicado definitivo, os fãs se comoveram para se posicionar sobre o que teria levado as irmãs a optarem por seguir caminhos diferentes.

Nas redes sociais, parte do público diz que o desenrolar da separação foi injusto para Simaria e que Simone agia como dissimulada diante à exposição dos bastidores da carreira das Coleguinhas. Há também quem opine que a distância entre as irmãs seja uma boa alternativa para que Simone explore sua carreira solo. Previamente, Simaria havia comentado sobre expandir sua carreira internacionalmente, abordando novos gêneros. Alguns fãs apostam que a irmã mais nova faria sucesso na música pop, como Anitta, com quem a dupla já fez uma colaboração em 2017. Por enquanto, as cantoras anunciaram que seguirão em carreira solo e ainda não sinalizaram apostas em novos trabalhos. No Instagram, Simone agradeceu pelo caminho ao lado da irmã e declarou: “Te amo, minha irmã! Você é meu sol, minha luz”.

Confira a repercussão nas redes sociais:

eu nao consigo achar que a simone é essa santinha boazinha que todo mundo prega, acho que a simaria é sim muito egocêntrica, mas a simone também não deve ser flor que se cheire — charles (@thesixthhorcrux) August 18, 2022

nessa carreira solo de Simone e Simaria acho que a Simaria vai se da melhor viu pq todos os grandes projetos das duas juntas o nome da Simaria está na frente… e todos sabem que Simaria sempre foi muito perfeccionista nos projetos da dupla e Simone não ligava muito. — SUPER FREAK GIRL 🍒 (@higoorhej) August 18, 2022

Simone e Simaria se separando por briga de ego, uma se achando mais importante que a outra e não enxergando o principal, que as duas juntas, eram uma explosão, faziam acontecer, independente de uma criar, e a outra só cantar. O ego destrói laços e faz estragos irreparáveis. — Taisa. (@TaisaComenta) August 18, 2022

Desejo muito sucesso pra Simone e que nunca mais precise ouvir falar na Simaria https://t.co/E76YDGez0F — rizzo (@SoRizzo___) August 18, 2022

acho que sou uma das poucas pessoas que simpatiza mais com a simaria do que a simone. acho a simaria verdadeira, enquanto a outra é sonsa — alisson (@undyingomez) August 18, 2022

nossa sim, pior e ver o publico pintando a simone de santa,

todo munso sabe que as duas tem seus defeitos e qualidades, e nenhuma ali é santa — descolonize minha corpa desbinarize minha gênere (@juboladex) August 18, 2022