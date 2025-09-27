‘Queridinhos’ da torcida, Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro; Flamengo repudia rumor ligado à separação

Casal era ‘shippado’ por fãs rubro-negros nas redes sociais; clube negou que jogadores do elenco foram para uma festa em Buenos Aires após classificação nos pênaltis contra o Estudiantes, pela Libertadores

Reprodução/Instagram/@leopereira4 Casal Léo Pereira e Karoline Lima, que estava junto desde dezembro de 2023, tinha o apelido de 'Karolino' nas redes sociais



A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, confirmou o fim do relacionamento com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, também de 29. O casal estava junto desde dezembro de 2023 e havia oficializado o namoro em fevereiro de 2024. Nas redes sociais, a notícia repercutiu após ambos apagarem as fotos em que apareciam juntos.

“Eu estou bem. Não tenho nada a comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline ao site Metrópoles. Até o momento, Léo Pereira não se pronunciou sobre o término.

Conhecido pelo apelido de “Karolino” entre torcedores rubro-negros, o casal havia se tornado presença frequente em jogos do clube. A influenciadora se mudou para o Rio de Janeiro no ano passado para morar com o jogador, mas a relação foi marcada por polêmicas envolvendo os ex-companheiros de ambos: Éder Militão, pai da filha de Karoline, e Tainá Castro, ex-esposa de Léo e mãe de seus dois filhos. Curiosamente, Militão e Tainá se relacionam.

Resposta do Flamengo

A repercussão da separação coincidiu com a divulgação, pelo portal LeoDias, de uma versão que associava o término a supostas festas frequentadas por jogadores rubro-negros em Buenos Aires, após a vitória sobre o Estudiantes pela Libertadores. O Flamengo reagiu de forma contundente, classificando a publicação como “absurda” e “absolutamente falsa”. Segundo o clube, após a partida, a delegação retornou ao hotel às 2h30 e permaneceu reunida até as 4h no jantar. Na manhã seguinte, às 9h30, os atletas que não foram titulares seguiram para treino, enquanto os demais realizaram trabalhos regenerativos no hotel.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O Sheraton Greenville Polo & Golf Resort está localizado em uma região afastada de Buenos Aires e distante de qualquer centro urbano com vida noturna, o que, por si só, desmonta a farsa divulgada”, informou a nota. O clube anunciou que tomará medidas judiciais contra os responsáveis e criticou a falta de contato prévio do portal com sua assessoria de comunicação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA