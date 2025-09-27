‘Queridinhos’ da torcida, Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro; Flamengo repudia rumor ligado à separação
Casal era ‘shippado’ por fãs rubro-negros nas redes sociais; clube negou que jogadores do elenco foram para uma festa em Buenos Aires após classificação nos pênaltis contra o Estudiantes, pela Libertadores
A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, confirmou o fim do relacionamento com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, também de 29. O casal estava junto desde dezembro de 2023 e havia oficializado o namoro em fevereiro de 2024. Nas redes sociais, a notícia repercutiu após ambos apagarem as fotos em que apareciam juntos.
“Eu estou bem. Não tenho nada a comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, disse Karoline ao site Metrópoles. Até o momento, Léo Pereira não se pronunciou sobre o término.
Conhecido pelo apelido de “Karolino” entre torcedores rubro-negros, o casal havia se tornado presença frequente em jogos do clube. A influenciadora se mudou para o Rio de Janeiro no ano passado para morar com o jogador, mas a relação foi marcada por polêmicas envolvendo os ex-companheiros de ambos: Éder Militão, pai da filha de Karoline, e Tainá Castro, ex-esposa de Léo e mãe de seus dois filhos. Curiosamente, Militão e Tainá se relacionam.
Resposta do Flamengo
A repercussão da separação coincidiu com a divulgação, pelo portal LeoDias, de uma versão que associava o término a supostas festas frequentadas por jogadores rubro-negros em Buenos Aires, após a vitória sobre o Estudiantes pela Libertadores. O Flamengo reagiu de forma contundente, classificando a publicação como “absurda” e “absolutamente falsa”. Segundo o clube, após a partida, a delegação retornou ao hotel às 2h30 e permaneceu reunida até as 4h no jantar. Na manhã seguinte, às 9h30, os atletas que não foram titulares seguiram para treino, enquanto os demais realizaram trabalhos regenerativos no hotel.
“O Sheraton Greenville Polo & Golf Resort está localizado em uma região afastada de Buenos Aires e distante de qualquer centro urbano com vida noturna, o que, por si só, desmonta a farsa divulgada”, informou a nota. O clube anunciou que tomará medidas judiciais contra os responsáveis e criticou a falta de contato prévio do portal com sua assessoria de comunicação.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.