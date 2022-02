Rafa Kalimann é criticada por tentar explicar ataque da Rússia à Ucrânia

Influenciadora foi aconselhada a fazer uma live com um especialista e não falar coisas que pesquisou sobre o assunto; ela também foi acusada de copiar o que escreveu no Twitter

Reprodução/Instagram/rafakalimann Rafa Kalimann virou assunto nas redes sociais ao de Rússia e Ucrânia



A influenciadora digital Rafa Kalimann tentou fazer um resumo nesta quinta-feira, 24, explicando o que motivou a Rússia a invadir a Ucrânia, mas sua atitude está sendo alvo de críticas nas redes sociais. Antes de expor o que afirmou saber sobre o conflito, a ex-BBB ressaltou: “Se tiver algum ponto de equívoco, me falem. E, por favor, pesquisem para se aprofundar [no assunto], é só um resumo pessoal”. A artista, que atualmente comanda o “Bate-Papo BBB” entrevistando os eliminados do reality show da Globo, deu sua explicação, mas não agradou. O que muitos seguidores levantaram é que a influenciadora não possui formação em relações internacionais para tentar explicar o ataque russo. Para muitas pessoas, o ideal seria ela usar a visibilidade que possui na internet para fazer uma live com um especialista, como fez o streamer Casimiro nesta madrugada. O influenciador conversou com o professor de política internacional Tanguy Baghdadi para entender o que estava acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A live do streamer chegou a bater 130 mil espectadores. Também teve seguidor dizendo que Rafa copiou o que escreveu de outras threads do Twitter. Confira a repercussão:

é isso aí que a gente fala sobre a diferença entre ser um bom comunicador e só querer palco. o casemiro colocou um especialista pra falar sobre o assunto na live dele, rafa kalimann tá fazendo thread com toda a profundidade de um pires digna de um aluno do fundamental II — pinoquio twink (@vminhopa) February 24, 2022

International Relations with Rafa Kalimann https://t.co/WrPEi4OY5A — fofão 4 bogas (@oia_marajulha) February 24, 2022

Importante ponto de vista da diplomata Rafa Kalimann, especialista em conflitos internacionais https://t.co/dTAjxW1Pay — caio (@caioaugustof) February 24, 2022

10 anos estudando pra vir a Rafa Kalimann explicar o conflito em 10 tweets kkkkkkkkkkkkkkkkk tome e tome https://t.co/Ox5LaJPO63 — Delírio Carioca (@DeIirioCarioca) February 24, 2022

a thread que a rafa kalimann copioukkkkkk https://t.co/1Clh0TNsHF — brina / bab spoilers (@taxianju) February 24, 2022