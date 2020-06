Após críticas, Rafa Kalimann explica festa junina em casa: ‘Não saímos do isolamento social’

Reprodução/Instagram.



Rafa Kalimann esteve no alvo de diversas críticas, nas redes sociais, desde a noite da última sexta-feira (20) por promover uma festa junina em casa em meio a pandemia de Covid-19. Após a repercussão do evento, a ex-BBB usou suas redes sociais para explicar que o evento aconteceu apenas para os moradores da casa e todas as medidas preventivas foram tomadas. “Não saímos do isolamento social”, explicou.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou registros da festa, que teve até fogueira. “TUDO foi feito por nós, do jantar à decoração”, contou. Segundo ela, o evento foi pensado, especialmente, por conta das crianças da casa.

Vi que muitos tiveram dúvidas sobre a festa junina aqui em casa ontem. A festinha foi pra minha família, que moram comigo, principalmente pro Gabriel e pra Soso que são crianças. Não saímos do isolamento social. TUDO foi feito por nós, do jantar à decoração. — Rafa Kalimann ✨✊🏿 (@rafakalimann_) June 20, 2020

“Estamos fazendo o possível para que esses dias sejam mais leves principalmente para as crianças aqui”, continuou. “Não existe mal algum nisso”.

Para encerrar, Rafa sugeriu que os fãs façam o mesmo. “Se vocês puderem fazer algo que leve sorrisos para a casa de vocês, façam. Que seja um bolinho, uma música gostosa, uma cartinha pra quem mora com você ou uma festinha se for possível”, escreveu. “Esse momento já tá sendo tão difícil pra todos nós, faça algo que leve um pouquinho de alegria, sabe?”.

A influência de Rafa Kalimann nas redes sociais pode render prêmios! Na sexta (19), a ex-BBB foi indicada em três categorias do Prêmio Jovem: ‘Melhor Instagram’, ‘Melhor TikTok’ e ‘Melhor Dancinha TikTok’.