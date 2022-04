Rafa Kalimann surpreende ao postar vídeo tatuando o bumbum; veja

Apresentadora do ‘Bate-papo BBB’ foi ao estúdio acompanhada de Klebber Toledo: ‘Me deu uma louca’

Reprodução/Instagram/rafakalimann Rafa Kalimann fez mistério e não mostrou o que tatuou no bumbum



A apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann surpreendeu os seguidores ao divulgar sua saga para fazer uma tatuagem no bumbum antes de ir para os estúdios Globo comandar o “Bate-papo BBB”. Na última terça-feira, 19, ela entrevistou Gustavo, eliminado da atração com 81,53% dos votos. A ex-participante do “BBB 20” foi até um estúdio de tatuagem acompanhada do ator Klebber Toledo e, nos stories do Instagram, começou fazendo mistério: “Me deu uma louca e eu resolvi antes de ir gravar passar em um lugar para fazer uma coisa (risos)”. A caminho do estúdio, Rafa entregou: “Vou fazer uma tatuagem, só que essa é uma tatuagem ousada”.

A influenciadora possui ao todo 12 tatuagens e todas foram feitas assim, no susto. “Mandei uma mensagem para o Klebber do nada dizendo: ‘Quero fazer uma tatuagem agora’.” O ator comentou: “A Rafa é louca”. Ela riu e falou: “Já vou daqui direto [para a Globo], de tattoo nova”. Ela postou um vídeo mostrando que a tatuagem foi feita na região do bumbum, mas não mostrou o resultado final e não contou o que tatuou. Mais tarda, quando já estava na Globo, ela comentou que foi Rhudson Victor, seu parceiro do “Bate-papo BBB”, quem sugeriu a misteriosa tatuagem: “Não vou mostrar para vocês, desculpa, mas tudo partiu dele, foi ele que me mostrou”.