Rafinha Bastos sobre PC Siqueira: ‘Quero que pague pelos crimes’

Reprodução/Instagram Em seu canal no YouTube, humorista falou sobre as acusações de pedofilia que o colega recebeu na semana passada



Rafinha Bastos publicou um vídeo em seu canal no YouTube na noite de domingo (14) para falar sobre as acusações de pedofilia contra PC Siqueira. Os dois, junto com Cauê Moura, mantinham o canal “Ilha de Barbados” na plataforma.

O humorista deixou claro sua repulsa sobre o caso e disse esperar justiça caso os crimes sejam comprovados. “Eu queria vomitar tudo naquele momento [quando as acusações saíram]. Acho que é normal esse sentimento. Por mais que eu não tenha ligação com o que aconteceu, o cara é meu colega, temos um canal juntos, fizemos uma série de projetos juntos”, disse.

Rafinha ainda relembrou a piada sobre pedofilia que o fez deixar o elenco do CQC. “‘Ah, mas Rafinha, você já fez piada [com pedofilia]’. Fiz, há dez anos. Piada. Eu não estou aqui só para me tirar dessa história, mas acho importante que vocês saibam disso. Eu sou pai, e estou p*to com essa história. Estou sofrendo, não estou conseguindo produzir conteúdo nenhum. E obviamente estou muito preocupado com a criança que está envolvida nessa história”.

Suicídio

PC Siqueira nunca escondeu sua forte depressão e tendências suicidas, afirmando publicamente que já tentou se matar em algumas ocasiões. Com a série de denúncias ainda não comprovadas que surgiram na semana passada, Rafinha se mostrou preocupado que o colega atente contra a vida.

“Vocês sabem que esse é um cara que já manifestou diversas vezes instintos suicidas. Já confessou para mim em entrevista que já pensou em se matar, que já tentou. É um cara que flerta com o suicídio há muito tempo. Eu não quero que ele se mate, obviamente. Apesar de toda a raiva que eu estou nesse momento, não quero que o sujeito morra, quero que pague pelos crimes”.