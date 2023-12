Rainha da Mocidade, Fabíola de Andrade lamenta vídeo íntimo vazado: ‘Povo machista’

Esposa do bicheiro Rogério Andrade teve filmagens vazadas durante investigação contra o marido em 2019

Reprodução/Instagram/@afabioladeandrade Fabíola de Andrade desfila na escola de samba Mocidade Independente



A gaúcha Fabíola de Andrade, rainha de bateria da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, lamentou vídeo íntimo vazado dela com o marido Rogério Andrade em 2019. Na ocasião, as imagens foram vazadas após investigação contra o bicheiro e parceiro da modelo. “”É uma situação bem chata, muito constrangedora, principalmente para a mulher. É bem mais difícil para a mulher. Para o homem não pega mal, não sei por quê. A vontade que dá no homem dá na mulher também. O povo é machista”, disse. ” Infelizmente vazou, mas é uma coisa que para mim e para o meu marido é super natural. Todo mundo tem fetiche, todo mundo tem seus desejos. É algo muito natural e normal para muitos casais. Quis mostrar para as mulheres que elas não têm que se preocupar com o que os outros estão falando”, acrescentou.