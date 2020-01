Rainha Elizabeth II comunica decisão sobre Meghan e Harry: ‘Apoiamos totalmente’

Reprodução/Instagram Casal anunciou semana passada decisão de deixar corte britânica



Após se reunir com membros da família real nesta segunda-feira (13), incluindo o príncipe Harry, a rainha Elizabeth II divulgou um comunicado informando que concorda com a decisão do neto e sua esposa, Meghan Markle, de deixarem a Corte britânica.

“Minha família e eu apoiamos totalmente o desejo de Harry e Meghan de criar uma nova vida como uma família jovem. Embora prefiramos que continuem trabalhando como membros da Família Real em período integral, respeitamos e entendemos o desejo de viver uma vida mais independente como família, mantendo uma parte valiosa de minha família”, diz o texto.

“Harry e Meghan deixaram claro que não querem depender de fundos públicos em suas novas vidas. Foi, portanto, acordado que haverá um período de transição em que os Sussexes passarão algum tempo no Canadá e no Reino Unido.”

O comunicado finaliza que “há mais trabalho a ser feito” sobre os detalhes da saída de Harry e Meghan da realeza britânica, mas a rainha Elizabeth II garantiu que “decisões finais fossem tomadas nos próximos dias.”