Raissa Barbosa anuncia chegada do segundo filho

Reprodução/Instagram/@raissabarbosaoficial Influenciadora já era mãe de um menino de 15 anos



Raissa Barbosa, conhecida por sua participação em ‘A Fazenda’, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a chegada de seu segundo filho. O nascimento ocorreu de forma antecipada, motivado por um episódio de sangramento. Em suas postagens, a influenciadora revelou a ansiedade que sentiu antes do parto, demonstrando a emoção que envolve a chegada de um novo membro à família. A ex-participante do reality show estava ansiosa, mas feliz com a novidade.

Jojo Todynho, que foi escolhida para ser madrinha do recém-nascido, também se manifestou nas redes sociais. A cantora expressou seus votos de felicidade para Raissa, ressaltando a forte amizade que se formou entre elas durante o tempo em que estiveram no programa.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA