Ratinho faz cirurgia e diz que há cinco anos não consegue andar direito

O apresentador Ratinho passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 13, para colocar uma prótese de joelho. Antes da operação, que aconteceu em São Paulo, o comunicador fez um vídeo e compartilhou nas redes sociais. “Cinco horas da manhã, estou aqui no Hospital Albert Einstein, vou operar o joelho, pelado. Eles vão meter uma faca aqui no meu joelho e eu vou ver se consigo andar direito porque faz cinco anos que estou andando meio mancando. Vão colocar uma prótese de joelho”, explicou. Sem perder o bom humor, Ratinho ainda brincou dizendo que agora vai “andar na linha”. Após a cirurgia, o artista falou que deu tudo certo e tranquilizou os fãs.

“Chega de mancar. Aproveitando, informo a todos que a cirurgia foi ótima! Já estou no quarto apenas aguardando uns dias para voltar para casa, mas nada demais. Tudo cuidado pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo”, enfatizou o apresentador do “Programa do Ratinho”, exibido no SBT. Vários artistas comentaram a publicação. “Deus abençoe meu amigo! Aproveita e arruma o nariz também”, brincou o apresentador Celso Portiolli. “Lindo de todo jeito”, disse a cantora Maraisa. “Eu e você de muleta , tenha uma excelente recuperação eu já estou na fisioterapia”, escreveu o humorista Sérgio Mallandro, que no começo de fevereiro fez uma cirurgia no quadril.