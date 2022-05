Raul Gazolla conta que levou vários ‘foras’ de Juliana Paes na época de ‘O Clone’

Ator disse que ele e Marcello Novaes passaram a novela inteira tentando viver um affair com a artista

Reprodução/YouTube/Papagaio Falante Raul Gazolla falou que tentou viver um affair com Juliana Paes em 'O Clone'



O ator Raul Gazolla contou que tentou viver um affair com Juliana Paes na época em que ambos gravavam “O Clone” (2001), novela de Glória Perez que está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo” e chega ao fim nesta sexta-feira, 20. “Tenho um carinho pela Juliana. Lembro que eu e um colega de trabalho que não posso falar o nome, é o Marcello Novaes (risos), a gente passou a novela inteira [jogando cantada] e a Juliana falava: ‘Eu não vou ficar com vocês dois nunca’. Ela não era casada, a gente também não era, estávamos os três solteiros, para ficar claro que não houve traição nenhuma. Eu ficava naquela insistência e ela falava: ‘Para, Gazolla’. Eu falava: ‘Eu sou limpinho’. Um dia ela falou: ‘Tá bom, eu fico com você com uma condição’. Eu disse: ‘Faço o que você quiser’”, contou Raul durante participação no podcast “Papagaio Falante”. A condição de Juliana, segundo o ator, era que ele não poderia contar para ninguém. Brincando, o artista disse que não quis porque não tinha como se relacionar com uma mulher como ela sem falar para ninguém. “A Juliana é cobiçada não só porque ela é bonita, o astral dela é de um nível. Ela é uma simpatia, uma pessoa maravilhosa”, elogiou o ator.