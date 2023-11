RBD ganha linha colecionável de bonecas Barbie com roupas inspiradas na ‘Soy Rebelde Tour’

Coleção de oito bonecos estará disponível no país em 2024

Divulgação/Mattel Mattel criou linha colecionável de bonecas Barbie RBD



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

A banda RBD será tema de nova linha colecionável de bonecas Barbie. Segundo a Mattel, parte das bonecas serão inspirados nos uniformes das personagens femininas da novela Rebelde, com direito ao uniforme da Elite Way School, enquanto os cantores Chistopher Uckerman, Maite Peroni, Dulce María, Christian Chávez e Anahí serão representados com roupas semelhantes aos figurinos da “Soy Rebelde Tour”. Ao todo, serão oito bonecos exclusivos. Cada uma traz elementos únicos e nostálgicos que os fãs vão adorar, como a estrela na testa de Mia Colucci, o piercing no nariz de Roberta. A nova edição limitada da coleção Barbie RBD estará disponível no Brasil em 2024 e logo terá novidades no fim desse ano. A banda está no país para uma série de shows. São Paulo recebe as últimas quatro apresentações neste final de semana, no Allianz Parque.