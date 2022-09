Regina Duarte chama de ‘completa ignorância’ rejeição a Bolsonaro; assista

Atriz postou um vídeo que viralizou na qual diz que o atual governo é alvo de massacres sem tréguas

Reprodução/Instagram/reginaduarte/Alan Santos/PR Regina Duarte fez uma reflexão sobre os ataques ao governo de Jair Bolsonaro



A atriz Regina Duarte afirmou que acredita que as críticas ao presidente Jair Bolsonaro são fruto de “uma completa ignorância”. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista declamou um texto sobre o assassinato do ex-presidente egípcio Mohamed al Sadat e, ao final, refletiu: “O ódio nunca se espalha com o conhecimento. Se espalha através da ignorância”. Na sequência, Regina fez um paralelo ao atual momento político do Brasil. “Em certa medida, boa parte da repulsa e da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve também a uma completa ignorância. Ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária e sem tréguas que vem massacrando os brasileiros há mais de três anos e meio contra seu presidente eleito democraticamente. Isso acaba por ‘convencer’ uma boa parte do eleitorado de que nada no governo Bolsonaro é positivo”, declarou a atriz. O vídeo publicado em seu Instagram viralizou e Regina ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 22. A ex-contratada da Globo demonstra apoio a Bolsonaro desde o início do seu governo. Ela, inclusive, foi escolhida pelo presidente para assumir o cargo de secretária especial de Cultura em 2020, posto que ocupou por pouco mais de dois meses. Quando sua saída foi anunciada, o presidente informou que o plano era a atriz assumir a Cinemateca Brasileira, em São Paulo.