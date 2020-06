Sem contrato renovado, Renato Aragão deixa Globo após 44 anos

Humorista citou novas ‘políticas internas de contratação’, mas garantiu que aparecerá em ‘trabalhos pontuais’ na emissora

Reprodução/Instagram Eterno Didi Mocó foi o líder dos Trapalhões e, depois estrelou A Turma do Didi



Renato Aragão comunicou nesta terça-feira (30) que chegou ao fim o seu contrato com a TV Globo e, sem renovação, ele deixa a emissora após 44 anos.

Em texto publicado no Instagram, o eterno Didi Mocó citou as novas “política internas de contratação” da emissora e garantiu que aparecerá na telinha com “trabalhos pontuais”.

“São 44 anos de estrada e me vejo diante há uma mudança! São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios. Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas diante há esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais”, escreveu o humorista.

“Tenho em minha vida pessoal e profissional a fluidez e o equilíbrio, vou onde meu público espera que eu esteja e melhor ainda, onde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será diferente nessa nova fase! Já estou com novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estão prestes a iniciar”, completou.

Aragão iniciou sua carreira na TV Globo com “Os Trapalhões” e, depois, continuou com “A Turma do Didi”. Por 26 anos, o humorista também foi apresentador do “Criança Esperança”.