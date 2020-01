Rennan da Penha vai para Fernando de Noronha em primeiras férias após prisão

Rennan da Penha tirou as primeiras férias desde que foi solto, em novembro do ano passado

Reprodução/Instagram O DJ Rennan da Penha está curtindo férias em Fernando de Noronha



O DJ Rennan da Penha postou nesta quarta-feira (22) um vídeo em que aparece em Fernando de Noronha. Essa é a primeira vez que ele tira férias desde que saiu da prisão, em novembro.

O produtor está no arquipélago pernambucano com amigos e a noiva, Lorenna Vieira. No vídeo, ele está rebolando na beira de uma piscina. Assista abaixo:

Desde que deixou a prisão, o músico voltou a fazer shows e até participou da novela “Bom Sucesso”, da Globo. Na semana passada, o funkeiro fez um show gratuito em São Paulo.

Rennan da Penha foi preso em março, acusado de associação ao tráfico. Apesar da soltura, o DJ segue respondendo ao processo.