Jornalista australiano diz que pegou coronavírus da esposa de Tom Hanks

Reprodução O jornalista Richard Wilkins, de 65 anos, se encontrou com Rita Wilson duas vezes antes dela ser diagnosticada com coronavírus



O jornalista australiano Richard Wilkins, de 65 anos, afirmou nesta segunda-feira (16) que acredita ter pego coronavírus da atriz Rita Wilson. Ela e o marido, Tom Hanks, foram diagnosticados com o vírus na semana passada.

Em entrevista à rede de TV americana Fox News, Wilkins disse que começou a perceber os sintomas da COVID-19 após se encontrar com Wilson duas vezes nos dias 7 e 9 de março, em Sydney. O resultado positivo para coronavírus veio neste domingo (15).

“Eu acredito que veio da Rita [a infecção]. Talvez não tenha vindo. Eles disseram que pode ter vindo de qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar”, disse o jornalista. “Mas eu conversei com ela e esse é o meu melhor palpite sobre o que aconteceu”, continuou.

Apesar da idade avança, o que coloca Richard Wilkins no grupo de risco do COVID-19, ele disse estar se sentindo bem. “Eu poderia ter sido derrubado por uma pena na hora que recebi a ligação [confirmando o diagnóstico]. Demorei um pouco para me recuperar da notícia. Mas me sinto bem. Estou 1000%”, relatou.

As autoridades de saúde da Austrália estão monitorando todo mundo que teve contato com Tom Hanks e Rita Wilson antes do casal ser diagnosticado com coronavírus. Eles deixaram o hospital nesta segunda-feira e vão continuar em isolamento no país.