Rihanna posta primeira selfie de 2020, mas fãs só querem saber do novo disco

Reprodução/Vogue Rihanna divulgou sua primeira selfie de 2020



Rihanna postou no Instagram, nesta segunda-feira (6), a primeira selfie no ano. Na imagem, a cantora aparece sem maquiagem e com tranças no cabelo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a foto, mas o que eles queriam saber mesmo é do novo álbum, que a artista disse que seria lançado até dezembro passado.

Veja o post abaixo:

Prometido para o ano passado, o 9º disco da carreira de Rihanna segue sendo um mistério. A cantora tem se esquivado de perguntas sobre o álbum e não revelou mais nenhuma informação sobre a produção desde que o prazo expirou.

Veja abaixo a repercussão do post:

PERFEITAAAA 😭💖 “Primeira selfie do ano. #2020” Rihanna via Instagram pic.twitter.com/CINCSG2yTK — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) January 6, 2020

Um fã comentou: “Deixa eu espremer sua espinha.” E Rihanna respondeu: “Deixa ela ter o brilho dela, POR FAVOR.” 😂😂😂 pic.twitter.com/dnnXrNTdks — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) January 6, 2020

oi @rihanna será que tipo… hum… sei lá… tipo assim… você poderia… não sei… quem sabe… LANÇAR O R9pic.twitter.com/ZqOmtFzmHN — webcorna nuriel (@yeonoff) January 6, 2020

Abri a selfie da Rihanna e já ia comentar pedindo álbum mas fui ler os comentários e kkkkkkkkkkkkk só tem isso coitada não merece mais um pra encher o saco. — Jēfyçü 🏴 (@exolont) January 6, 2020

O disco “Anti”, o último lançado por Rihanna, vai completar quatro anos em 28 de janeiro. De lá para cá, a cantora se dedicou a outras vertentes da carreira, como as marcas de cosméticos e roupas, e até lançou um livro com as próprias selfies.