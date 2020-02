Rihanna recebe prêmio por trabalho beneficente: ‘Podemos consertar o mundo’

DANNY MOLOSHOK/REUTERS Rihanna recebeu prêmio importante por seu trabalho beneficente



Rihanna recebeu um dos principais prêmios do 51º NAACP Image Awards na noite de sábado (22), mas resolveu focar seu discurso em uma mensagem poderosa e crucial.

A estrela recebeu o President’s Award por seu trabalho filantrópico fantástico ao redor do mundo: ela angariou milhões de dólares para vítimas de desastres naturais, educação de países de terceiro mundo e serviços de conscientização sobre problemas que afetam comunidades ao redor do globo.

Em suas palavras, Rihanna deixou claro que não teve todo o impacto positivo trabalhando sozinha: “Esta noite não é sobre mim, mas por uma causa que é maior do que eu, certo? Não é maior do que todos nós juntos, mas é maior do que eu, porque minha parte é bem pequena diante do trabalho que está sendo feito neste mundo e do que será realizado ainda.”

“Eu tive sorte de começar a Fundação Clara Lionel em 2012”, completou a cantora, atriz e empresária, fazendo referência à sua organização que foi lançada em homenagem a sua avó.

“Se há algo que eu aprendi, é que podemos consertar o mundo juntos. Não dá para ser feito se estivermos divididos. Não posso enfatizar o suficiente. Não podemos deixar a falta de empatia tomar conta – o ‘se é seu problema, não é meu’, ‘é problema da mulher’, ‘é problema dos negros’, ‘é problema dos pobres’. Quantos de nós aqui nesta sala temos colegas, parceiros e amigos de outras raças, gêneros, religiões? POis bem, eles querem compartilhar o pão com vocês, certo? Eles gostam de vocês? Então, é problema deles também”, completou Riri.

A popstar finalizou, sob aplausos: “Imagine o que poderíamos fazer juntos. Obrigada por essa honra.”

Confira abaixo: