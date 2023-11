Robert Pattinson e Suki Waterhouse anunciam primeira gravidez

Cantora confirmou gravidez durante apresentação em festival mexicano e mostrou barriga para o público

ANGELA WEISS / AFP Robert Pattinson será pai



O ator Robert Pattinson será pai pela primeira vez. A gravidez foi confirmada pela namorada do artista, a cantora e atriz Suki Waterhouse, durante um show no festival Corona Capital, no México. “Eu estou toda brilhante hoje, achei que isso distrairia todo mundo sobre outra coisa que está acontecendo, acho que não funcionou”, disse. Waterhouse não divulgou mais informações, sexo, número de semanas ou escolha do nome. Os fãs do casal já suspeitavam da gestação desde o início do mês, após paparazzis divulgarem fotos de Robert e sua namorada caminhando. A dupla vive um romance há mais de cinco anos. Recentemente, Suki veio ao Brasil para shows no festival Lollapalooza e também participou da série Daisy Jones & The Six, um dos maiores sucessos de audiência de 2023no Prime Video.