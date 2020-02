Análise científica mostra que Robert Pattinson é o homem mais bonito do mundo

Segundo estudo conduzido por cirurgião plástico, Robert Pattinson é quem mais se aproxima da perfeição estética grega

Reprodução/Instagram Robert Pattinson é o homem mais bonito do mundo, diz estudo de cirurgião plástico britânico



Desta vez é a ciência quem está dizendo: Robert Pattinson é o homem mais bonito do mundo. Uma análise científica mostrou que os traços do ator são os que mais se aproximam da ideia grega de perfeição estética e da proporção áurea.

O estudo foi conduzido pelo cirurgião plástico britânico Julian de Silva, que usou um software de mapeamento de rostos para comparar as faces de várias celebridades masculinas.

No estudo de de Silva, Robert Pattinson teve 92,15% de proporção áurea. O cirurgião explicou que o rosto do ator é praticamente perfeito em relação aos padrões gregos e renascentistas de beleza. A única característica que destoa é a boca: os lábios do artista são muito finos, segundo o médico.

Na sequência, aparecem Henry Cavill (91,64%), Bradley Cooper (91,08%), Brad Pitt (90,51%) e George Clooney (89,91%). A lista ainda tem duas celebridades negras: Idris Elba, o 8º colocado, com 88,01%; e Kanye West, o 9º colocado, com 87,94%.

Em outubro do ano passado, Julian de Silva fez o mesmo levantamento com celebridades femininas. A modelo Bella Hadid foi indicada como a mulher mais bonita do mundo, com 94,35% de proporção áurea, seguida por Beyoncé (92,44%), Amber Heard (91,85%), Ariana Grande (91,81%) e Taylor Swift (91,64%).