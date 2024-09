Roberto Carlos adia show em Aparecida por questões de saúde   

Nova apresentação acontecerá no dia 19 de outubro, no mesmo local

Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto Carlos está com gripe



O cantor Roberto Carlos adiou um show que ocorreria em Aparecida, em São Paulo, neste sábado (7) devido a um resfriado. “A assessoria de imprensa informa que, devido a um resfriado, o show de Roberto Carlos, marcado para 7 de setembro de 2024 no centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, será transferido para o dia 19 de outubro de 2024”, diz a nota compartilhada no Instagram do cantor, que também informa que ele está bem e seguindo recomendações médicas para rápida recuperação. A nova apresentação acontecerá no mesmo local. Aqueles que já haviam adquirido os ingressos para a primeira data prevista poderão acessar o show normalmente, sem a necessidade de troca. Fãs que não puderem comparecer na nova data devem solicitar reembolso de 9 de setembro a 17 de outubro no site da eventim.