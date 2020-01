Morre o lutador Rocky Johnson, pai de The Rock, aos 75 anos

Pai de The Rock também era lutador e foi uma das lendas do WWE na década de 1980

Reprodução O lutador Rocky Johnson, pai do ator The Rock, morreu aos 75 anos



Morreu nesta quarta-feira (15) o lutador Rocky Johnson, pai do também lutador e ator Dwayne Johnson, o The Rock, aos 75 anos. A causa e o local da morte não foram divulgados.

Rocky Johnson foi uma das lendas do WWE nos anos 1980. Ao lado de Tony Atlas, ele foi um dos primeiros campeões negros da modalidade em 1983. O atleta se aposentou dos ringues no começo da década de 1990, mas ajudou a fazer com que o filho virasse um dos maiores nomes da história do esporte.

Johnson foi o responsável pelos treinos de The Rock e chegou a lutar ao lado do filho no WrestleMania de 1997. Depois, em 2008, Dwayne Johnson teve a missão de introduzir o pai ao Hall da Fama do WWE.

O lutador Brian Blair, que também era do WWE na década de 1980, era amigo de Rocky e disse que ele havia reclamado de uma doença há pouco tempo. Blair contou que eles iam à igreja juntos em Tampa, na Flórida, mas que o amigo tinha parado de frequentar as missas nos últimos tempos.

Pelo Twitter, um executivo do WWE, Paul “Triple H” Levesque, lamentou a morte de Rocky Johnson. “Uma perda para todo fã do WWE, Rocky Johnson quebrou barreiras”, disse.