Rodrigo Godoy se pronuncia pela primeira vez após a morte de Preta Gil: ‘Firme e seguro’

Reação dos internautas, no entanto, não foi das mais positivas, com muitos criticando sua atitude diante da tragédia

Reprodução/Instagram/@rodrigogodoy_ Relação entre Preta Gil e Rodrigo Godoy foi marcada por altos e baixos, incluindo um casamento que durou de 2015 até 2023.



Rodrigo Godoy, de 36 anos, quebrou o silêncio nas redes sociais ao fazer sua primeira postagem no Instagram após o falecimento de sua ex-esposa, Preta Gil. Em sua publicação, ele compartilhou três imagens acompanhadas da frase “firme e seguro”. A reação dos internautas, no entanto, não foi das mais positivas, com muitos criticando sua atitude diante da tragédia. Nos comentários, diversos usuários não hesitaram em mencionar a morte de Preta, questionando a postura de Rodrigo e levantando dúvidas sobre sua consciência. Em resposta a algumas dessas críticas, Godoy se defendeu, contestando as alegações de que sua ex-esposa “morreu de desgosto” e se posicionando sobre as acusações que recebeu.

Além de responder a alguns comentários, Rodrigo decidiu restringir quem pode interagir em sua publicação, limitando a possibilidade de novos comentários. Essa ação parece ser uma tentativa de controlar a narrativa em torno de sua imagem após a perda de Preta. A relação entre Preta Gil e Rodrigo Godoy foi marcada por altos e baixos, incluindo um casamento que durou de 2015 até 2023. Durante o período em que ela enfrentou o tratamento contra o câncer, Preta fez acusações de traição contra o ex-marido, o que gerou polêmica e discussões sobre a dinâmica do casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Godoy (@rodrigogodoy_)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Paula