Rodrigo Mussi começou o processo de extubação, diz irmão do ex-BBB

Diogo Mussi utilizou suas redes sociais para dar uma nova atualização sobre a recuperação do ex-participante do ‘BBB 22’

Reprodução/Instagram/rodrigo.mussi Segundo irmão de Rodrigo, o ex-brother está bastante agitado e vem recuperando a consciência



Diogo Mussi, irmão do ex-participante do Big Brother Brasil 22 Rodrigo Mussi, disse que o ex-brother já começou o processo de extubação e que ele está recuperando “aos poucos” a consciência. A informação foi publicada pelo irmão de Rodrigo em seu perfil no Instagram neste sábado, 9. Segundo Diogo, o processo pode “levar alguns dias”. “O Rod segue estável, já tendo iniciado o processo de extubação, que pode levar alguns dias, pois segue agitado. Além disso, tem atendido bem os comandos, recuperando aos poucos sua consciência. Continuamos otimistas e com muita fé de que log oo Rod estará conosco”, explicou Rodrigo em um publicação nos stories. Na sexta-feira, 8, Diogo informou que a lesão não afetou a medula do ex-brother.