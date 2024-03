Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciam espera de segundo filho

Os dois estão juntos há 12 anos e são pais de Nina, 6

Reprodução/Instagram/@melfronck O casal de atores Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciaram que esperam o segundo filho



O casal Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciaram nesta quarta-feira (27), que estão à espera do segundo filho. A informação foi divulgada no Instagram de Mel, que compartilhou um desenho feito por Nina, primogênita do casal. Na imagem é possível ver o desenho dela com uma barriga de grávida. A atriz esclareceu que a decisão do segundo filho foi planejada e muito desejada. “Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda, e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo”, escreveu. “Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo. Nosso amor ramificou ainda mais e, em breve, seremos um quarteto”, acrescentou. Os dois estão juntos há 12 anos e são pais de Nina, 6. Rodrigo comentou na publicação da esposa dizendo: “Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer”.

Veja o post do casal