RuPaul parabeniza Pabllo Vittar após show no Coachella e rechaça rivalidade

Boatos criados nas redes sociais diziam que a norte-americana não gostava da ascensão da brasileira

Reprodução RuPaul, apresentadora do maior reality show de drag queens, é referência para cantora brasileira



A drag queen mais famosa do mundo, RuPaul usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, para derrubar um mito da internet: sua rivalidade com Pabllo Vittar. A dona do reality ‘RuPaul’s Drag Race’ escreveu: “Eu amo e apoio Pabllo. Vergonha de vocês trolls maldosos do twitter tentando criar uma rivalidade”. RuPaul chegou a bloquear os fãs de Pabllo no twitter. Para muitos nas redes sociais, RuPaul não gostava da drag brasileira por todas as suas conquistas recentes. Os boatos são antigos, mas se intensificaram depois que Pabllo se apresentou no Coachella e alguns fãs pediram que RuPaul a parabenizasse pelo feito, mas a apresentadora não falou nada. Foi a primeira vez que uma drag queen performou no festival de música. Em resposta, Pabllo escreveu: “Te amo mama”.

I LOVE & SUPPORT @PablloVittar + Shame on you catty twitter trolls trying to create a rivalry. pic.twitter.com/1vvaxBzyv0 — RuPaul (@RuPaul) April 20, 2022