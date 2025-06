Sabrina Sato e Nicolas Prattes visitam Preta Gil em Nova York

Cantora chegou aos Estados Unidos no dia 13 de maio, para iniciar o tratamento e, desde então, está recebendo visitas de amigos e familiares

Reprodução/Instagram Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva



Preta Gil, que está em Nova York, nos Estados Unidos, realizando um novo tratamento contra o câncer, recebeu novas visitas neste sábado (31). Desta vez, Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram vê-la. Nos Stories do Instagram, Preta compartilhou o momento, mostrando o casal dando um beijo em seu rosto. “Sendo mimada por Sabrina Sato e Nicolas Prattes, amo vocês!”, legendou. Sabrina compartilhou a publicação em sua rede social e se declarou à amiga: “Te amamos, Preta!”. A cantora chegou aos Estados Unidos no dia 13 de maio, para iniciar o tratamento, e desde então está recebendo visitas de amigos e familiares.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Antes de Sabrina e Nicolas, o empresário José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Bela Gil, apresentadora e irmã de Preta, a visitaram. A atriz Claudia Raia, acompanhada do filho, Enzo Celulari, e do marido, Jarbas Homem de Mello, também encontrou a cantora recentemente. Ivete Sangalo, grande amiga de Preta, foi uma das primeiras a visitá-la no país e também registrou o momento nas redes sociais.

Veja a publicação:

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue. À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de “remissão”. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal. Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo