Sabrina Sato mostra manobra de skate da filha de 5 anos e encanta web: ‘Nossa futura fadinha’; veja

Apresentadora foi para Paris acompanhar os Jogos Olímpicos e divulgou registros ao lado do namorado, Nicolas Prattes

Reprodução/Instagram/sabrinasato Zoe é filha da apresentadora com o ator Duda Nagle



A apresentadora Sabrina Sato encantou seus seguidores nas redes sociais ao publicar um registro da filha, Zoe, de 5 anos. Nesta quinta-feira, (1º), Sabrina mostrou uma foto da menina fazendo uma manobra de skate. Zoe é fruto do relacionamento da artista com Duda Nagle. A foto atraiu elogios de usuários do Instagram, que compararam a menina com Rayssa Leal, de 16 anos. A skatista, que conquistou a medalha de bronze na modalidade street no último domingo (28), recebeu o apelido de “Fadinha do Skate” após vídeos seus praticando o esporte ainda criança e vestida com fantasia de fada viralizarem nas redes sociais.

“Nossa futura fadinha”, escreveu uma seguidora de Sabrina sobre Zoe nos comentários da publicação. “Rayssinha”, comparou outra. A apresentadora, que esteve em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos, também publicou fotos ao lado do namorado, o ator Nicolas Prattes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

*Com informações do Estadão Conteúdo

publicado por Tamyres Sbrile