Saiba quanto custa a prótese de ouro que MC Daniel colocou nos dentes

MC Daniel é o mais novo famoso que aderiu à moda dos grillz, nome dado às próteses de metal colocada nos dentes. O funkeiro adquiriu diversos modelos: um banhado a ouro 18 quilates, avaliado em mais de R$ 11,9 mil; outro de prata, banhado com ouro rosé, que pode custar R$ 15,1 mil; e um terceiro, de prata 950 cravejado de zircônias, que tem o valor de R$ 13,5 mil.

Por meio de seus stories do Instagram, o artista mostrou cada um deles e já se defendeu das possíveis críticas que pudesse receber: “Eu gosto da parada”. MC Daniel não é o único que gosta de ostentar com próteses dentárias. Outros famosos já apareceram usando a “capa” nos dentes, ente eles, Matuê, Oruam, Luísa Sonza, Ludmilla, Pabllo Vittar e, até mesmo, Madonna.

