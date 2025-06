Saiba quem é Isabella Arantes, apontada como affair de Gabriel Medina

Jovem é conhecida por sua participação no balé do programa Faustão e, atualmente, atua como assistente de palco no Domingo Legal

Montagem/Instagram Antes de ser associada a Medina, Isabella foi noiva do cantor Zé Felipe



Isabella Arantes está sendo apontada como nova affair do surfista Gabriel Medina. Segundo o jornal Extra, os dois foram vistos juntos no aniversário da assistente de palco e no show do rapper Veigh. Antes de ser associada a Medina, Isabella foi noiva do cantor Zé Felipe. O relacionamento iniciou em 2019 e chegou ao fim no início de 2020. Isabella disse que foi traída pelo artista. Na época de separação, ela respondeu um comentário sobre estar “curtindo muito”. “Depois de eu levar uns chifres, era o mínimo que eu poderia fazer, né?”.

O suposto romance entre Isabella e Medina já havia gerado desavenças no passado, envolvendo Neymar e Zé Felipe em 2019. Na época, o jogador publicou fotos com Isa e Medina logo após o namoro ser anunciado, o que foi visto como provocação. Sertanejo chegou a ironizar que o atual camisa 10 do Santos não ter bola de ouro.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A jovem é conhecida por sua participação no balé do programa Faustão e, atualmente, atua como assistente de palco no Domingo Legal. Ela também é dona de uma marca de biquíni e acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Além disso, há dois anos desfila no Carnaval carioca, como musa do Salgueiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos