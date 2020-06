Samantha Marie Ware, de ‘Glee’, acusa Lea Michele de assédio moral nos bastidores da série

A atriz Samantha Marie Ware, conhecida pela série “Glee”, publicou no Twitter que Lea Michele, uma das protagonistas da série, fez da sua estreia na TV “um inferno” por comportamento agressivo nos bastidores.

Na rede social, Lea publicou uma mensagem sobre o assassinato de George Floyd e as manifestações que acontecem há mais de uma semana nos Estados Unidos.

“George Floyd não merecia isso. Isso não é um caso isolado e precisa acabar. #BlackLivesMatter”, escreveu a atriz.

Em resposta, Samantha republicou a mensagem comentando: “Rindo muito! Você se lembra de quando fez do meu primeiro trabalho na TV um inferno? Porque eu nunca vou esquecer. Acho que você disse para todo mundo que, se tivesse a oportunidade, ‘cagaria na minha peruca’, entre outras pequenas agressões traumáticas que me fizeram me questionar sobre a carreira em Hollywood”.

Lea Michele não comentou a mensagem até o momento, mas outros ex-integrantes de “Glee” mostraram apoio a Samantha, entre eles, os atores Alex Newell e Amber Riley.

Dabier Snell também compartilhou uma situação de assédio moral cometida por Lea contra ele. “Garota, você não me deixava sentar na mesa com os outros membros do elenco porque ‘eu não pertencia a aquele lugar’”.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020