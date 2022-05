Samantha Schmütz é criticada por ironizar fala de Juliette: ‘Ela é artista?’

Campeã do ‘BBB 21’ falou no ‘Altas Horas’ sobre a importância de figuras públicas se posicionarem

Reprodução/Globo Samantha Schmütz comentou sobre fala de Juliette no 'Altas Horas'



A atriz Samantha Schmütz fez uma provocação envolvendo a ex-BBB Juliette após uma fala da paraibana no “Altas Horas” de sábado, 14, repercutir nas redes sociais. Ao participar do programa comandado por Serginho Groisman, Juliette falou ao lado de Juliana Paes, um antigo desafeto de Samantha, que acha importante um artista se posicionar. “Como pessoa anônima, eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim para contribuir com alguma coisa positiva. E, como artista, acho que é obrigação [me posicionar]. A gente está em um lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social, então tudo o que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista que hoje estou me tornando, que sou, é obrigação [me posicionar]”, declarou Juliette, que após vencer o “BBB 21” se lançou como cantora.

Samantha ironizou ao comentar sobre o assunto em um post no Instagram: “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”. O comentário foi apagado pela atriz, mas os prints caíram nas redes socias e tanto ela quanto Juliette foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 16. Muitos seguidores estão criticando Samantha por dar a entender que Juliette não é uma artista. “Nova profissão da Samantha Schmütz é fiscal de talento alheio, né? Caetano, Gil, Bethânia, Chico César e um monte de gente elogia, mas a gata que é o Inmetro da arte. Gostar ou não do trabalho da Juliette é de boa, mas ficar questionando pra ganhar buzz é tosco”, escreveu um seguidor. “A fala da Samantha foi inadequada porque Juliette, de modo humildemente espontâneo, se referiu a si mesma como alguém que está se tornando uma artista. Ela teve esse cuidado e tem deixado isso claro, que está tentando/aprendendo”, ressaltou outro. Veja a repercussão:

Após Juliette comentar que é a favor de que artistas se posicionem politicamente, a atriz Samantha Schmütz alfinetou a ex-BBB: "Mas ela é artista?" pic.twitter.com/BUmiqaHGBF — POPTime (@siteptbr) May 16, 2022

Nova profissão da Samantha Schmütz é fiscal de talento alheio, né? Caetano, Gil, Bethânia, Chico César e um monte de gente elogia, mas a gata que é o Inmetro da arte. Gostar ou não do trabalho da Juliette é de boa, mas ficar questionando pra ganhar buzz é tosco — x-static process (@pedrooohes) May 16, 2022

Samantha Schmutz, você ainda tem dúvida disso? Tentar desmerecer a Juliette, uma aliada, pra dar aquela lacrada de superioridade é podre. pic.twitter.com/AodhmaAJgp — thiago (@httpsrealitys) May 16, 2022

GILBERTO GIL elogiando a voz da juliette.

ela realmente n precisa da aprovação de uma samantha pic.twitter.com/Hkdj9gI2rP — iris (@mclanxhe) May 16, 2022

A fala da Samantha foi inadequada porque Juliette, de modo humildemente espontâneo, se referiu a si mesma como alguém que está se tornando uma artista. Ela teve esse cuidado e tem deixado isso claro, que está tentando/aprendendo. — Lucas 🌵✨🎓✨🧜🏼‍♂️ (@v1d4lucas) May 16, 2022

Uma mulher desmerecendo outra, lamentável Samantha em que ser humano vc se transformou? Paulo Gustavo teria vergonha desse seu comportamento, quanta armagura, vá se tratar mulher.

E a Juliette é artista sim! pic.twitter.com/KEEuLRVpdj — Gi🌵🤘cansar de dançar. (@Gicc21) May 16, 2022