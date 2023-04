Samara Felippo cobre com emoji de cocô rosto de Mario Frias em foto: ‘Medo dessas lembranças’

Atriz, que atuou com o deputado federal em ‘Malhação’ (1999), também usou emojis de palhaço e cavalo

Reprodução/Instagram/sfelippo/mariofriasoficial Samara Felippo e Mario Frias atuaram juntos em Malhação no ano de 1999



A atriz Samara Felippo cobriu o rosto do deputado federal Mario Frias (PL-SP) ao postar uma foto da época em que atuaram juntos em “Malhação”, da Globo. Primeiro, a artista colocou um emoji de palhaço na frente do rosto do ex-secretário Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. “Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio (risos)”, escreveu Samara no post. Na foto, tirada em 1999, também aparecem os atores Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes. Na sequência, a artista que interpretou Érica em “Malhação” postou a mesma foto, mas trocou o emoji de palhaço pelo de um cavalo. “Acho que ofendi os palhaços! Que são incríveis”, provocou. Por fim, ela compartilhou novamente a imagem nos stories só que desta vez com um emoji de cocô para cobrir o rosto do deputado. “Agora achei! Ofendi os jumentos também”, declarou Samara. A foto foi postada originalmente, e sem nenhum emoji, pela atriz em seu feed do Instagram em abril de 2019. Na ocasião, ela escreveu na legenda: “Um #tbt desses pq abri o meu baú e estou apegada a essa nostalgia”. Além de ex-colega de trabalho, Samara é comadre de Mario, já que é madrinha de Miguel, filho do político com a atriz Nívea Stelmann.