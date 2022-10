Sarah Poncio se pronuncia após virar meme por perder as eleições: ‘Campanha limpa’

Influenciadora, que soma mais 4,6 milhões de seguidores, tentou se candidatar a deputada federal no RJ

Reprodução/Instagram/sarah Sarah Poncio concorreu a deputada estadual no RJ pelo Pros



A influenciadora Sarah Poncio se manifestou nas redes sociais após não conseguir se eleger no último domingo, 2, e virar meme nas redes sociais. Ela concorreu ao cargo de deputada estadual no Rio de Janeiro pelo Pros, mas teve apenas 26.626 votos. No Twitter, muitos seguidores fizeram piada com o fato da influenciadora, que soma mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram, não se eleger deputada. “Coitada da Sarah Poncio, gente, abraçou um monte pobre à toa”, postou uma pessoa. “Pensando na Sarah Poncio que subiu a favela na garupa de um motoboy para nada”, escreveu outra. A influenciadora demonstrou não ligar para os comentários ácidos. “Passando aqui com o maior sentimento de gratidão para agradecer vocês por todo apoio, todo carinho. Nunca imaginei na minha vida que aos 25 anos eu estaria concorrendo a uma eleição e ter quase 27 mil votos. Fiquei muito feliz. Mesmo sendo nova, eu nunca me envolvi com política”, afirmou Sarah. “Agradeço a cada um que confiou em mim, no nosso trabalho, foram pouquíssimos meses para se preparar, mas transformou a minha vida. Foi uma campanha linda, uma campanha limpa, foi maravilhoso.” Márcio Poncio, pai da influenciadora, também tentou se eleger deputado, mas assim como a filha, não conseguiu. Sarah, no entanto, deixou claro que ela e o pai não vão desistir da política. “O trabalho não para por aqui, a gente vai continuar sem dúvida nenhuma porque esse grande desafio transformou toda a minha vida”, finalizou.

Coitada da sarah poncio gente abraçou um monte pobre atoa — Luanda Lee (@luandalee) October 2, 2022

pensando na sarah poncio que subiu a favela na garupa de um motoboy pra nada pic.twitter.com/krMBE6nwjK — letícia (@letissei) October 3, 2022

to assim vendo os tweets do povo falando que a sarah pôncio abraçou vários pobres atoa:pic.twitter.com/U0zOJx2PhX — daniel (@daneldix) October 2, 2022

a sarah poncio agora pic.twitter.com/kJvpfJ9VZi — ana isabel (@pyerrw) October 3, 2022