Scheila Carvalho, Sheila Melo e Carla Perez fazem encontro de ex-dançarinas do É o Tchan no Carnaval da Bahia

Reunião nostálgica em trio elétrico de Salvador fez a alegria dos fãs de axé

Reprodução/Instagram/@scheilacarvalhooficial Scheila Carvalho e Sheila Mello foram convidadas por Carla Perez para participarem de bloco que homenageou o grupo É o Tchan



Os fãs do grupo de axé É o Tchan mataram a saudade de seus ídolos nesta Segunda-Feira de Carnaval, 20, especialmente aqueles que foram ao bloco Pipoca Doce, em Salvador. Comandado por Carla Perez, dançarina da formação original da banda, o trio elétrico do circuito Barra-Ondina recebeu Scheila Carvalho e Sheila Mello, dupla que também fez sucesso performando as coreografias do icônico conjunto baiano. “Tudo de bom vocês juntas. Já bate uma saudade da infância”, comemorou uma fã que comentou no perfil de Carvalho. “Perez, Carvalho e Mello juntas é para acabar com o nosso coração. Só falta o Jacaré”, pediu outra internauta, citando o dançarino que acompanhava a loira e morena do Tchan. Por outro lado, foram postados alguns comentários misóginos e depreciativos sobre a aparência das famosas — a maioria, felizmente, foi repudiada.

Em cima do trio, as três cantaram músicas do É o Tchan e dançaram juntas. Vestida de odalisca, Perez coroou Sheila Mello a Rainha da Pipoca Doce. “É que nem casamento. Às vezes tem diferenças, mas tem que durar para sempre”, disse a cantora sobre a relação com os ex-parceiros de palco. “Foi uma história linda. Neste ano eu faço exatamente uma homenagem aos 30 anos do É O Tchan, do qual todas nós fizemos parte. Então nada mais nada menos do que agradecimento”, complementou. De volta após dois anos, o Carnaval de Salvador tem feito a festa de milhares de foliões. Além das ex-dançarinas, já subiram nos trios atrações como Ivete Sangalo — responsável pela abertura —, Claudia Leitte, Daniela Mercury, Alok e Léo Santana, responsável pelo hit do momento, “Zona de Perigo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)