‘Se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, não faço mais nada’, ironiza Gracyanne Barbosa

Influenciadora disse que surgem muitos rumores e que recebe muitas fotos de shows, mas confia no marido

Reprodução/Instagram/graoficial Gracyanne Barbosa e Belo já estão juntos há quase 15 anos



A influenciadora Gracyanne Barbosa comentou sobre as especulações de que é traída pelo marido, o cantor Belo. “Se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, não faço mais nada. Realmente, surgem muitos rumores. Perco as contas de quantas fotos recebo de shows [dele com outras mulheres]”, declarou a musa fitness em entrevista ao “TV Fama”, da RedeTV!. A declaração de Gracyanne repercutiu, pois muitas pessoas entenderam que ela aceita as supostas traições do pagodeiro. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da influenciadora explicou que a artista não normatizou a traição. “Ela quis dizer que se for ligar para cada suposta amante que os outros acham, ela não faria mais nada. Ela não concorda com isso e nem afirmou que o Belo tem amantes, quis dizer no sentido de confiar no seu relacionamento e não ligar para especulações”, informou a equipe de Gracyanne em nota. Os artistas já estão juntos há quase 15 anos, sendo 10 de casados. O início do relacionamento foi complicado, pois houve muitas especulações de que a musa fitness foi amante de Belo quando ele ainda estava com a atriz Viviane Araújo. “Quando eles se separaram e a gente assumiu [um relacionamento], existia uma terceira pessoa, o Belo era danado”, comentou a influenciadora em uma entrevista ao canal do YouTube “Lisa, Leve e Solta”. “No começo foi muito difícil, porque eu não estava acostumada com polêmica, era uma menina que dançava. Nunca imaginei passar por isso. Quando eu ia nos shows e as pessoas jogavam latinhas, eram agressivas, isso mexia muito [comigo].”